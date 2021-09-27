Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 27 сентября, 2021, 14:08 — ИА Регнум. Ход извержения вулкана Кумбре-Вьеха на испанском острове Пальма дал время властям на спасение жизней жителей региона и защиты населения. Об этом в интервью испанскому изданию La Razón заявила директор Института геологии и горного дела Испании Ана-Мария Алонсо.

Иван Шилов ИА REGNUM Вулкан

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«Мы знаем, что это извержение дало нам время для реагирования, время для спасения жизней и защиты населения. К сожалению, ничего нельзя сделать с домами, инфраструктурой и посевами, нет способа защитить всё это от лавы», — сказала Алонсо.

По её словам, геологический процесс «нужно рассматривать на расстоянии, с перспективой»: «Тот факт, что мы наблюдаем изменения сразу — в интернете, по телевидению, на снимках с беспилотников и спутников и так далее — даёт нам ложное представление о том, что это вся картина, и не позволяет нам отступить назад, чтобы увидеть «большую картину».

По её словам, эксперты говорят о длительности извержения «в масштабах недель или месяцев, не более»: «Существует оценка объема пытающейся выйти наружу магмы, сделанная Вулканологическим институтом Канарских островов, который подсчитал, что извержение может продолжаться от 24 до 48 дней».