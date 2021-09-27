Ставрополь, 27 сентября, 2021, 14:08 — ИА Регнум. В Ставропольском крае будут привиты от гриппа в сезон 2021−2022 г. свыше 1,4 млн жителей. Уже поступила первая партия вакцины из 667 тыс. доз. О планах минздрава сообщил в ходе брифинга глава ведомства Владимир Колесников. Он отметил, что полученная вакцина подходит для всех возрастов, в том числе для лиц пожилого возраста.

Вакцинация

«На сегодняшний день от гриппа иммунизировали 109 тысяч человек. Всего в этом году от гриппа предстоит привить 1 миллион 415 тысяч»,— цитирует министра пресс-служба ведомства.

По словам Колесникова, уже отмечается существенный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Только в Ставрополе прирост за неделю превысил 600%. При этом он отметил, что если в крае произойдёт вспышка гриппа, то придётся открывать дополнительные койки, чтобы изолировать пациентов с короновирусной инфекцией, а это станет дополнительной нагрузкой для врачей, которые итак перегружены работой из-за коронавируса.