Берлин, 27 сентября, 2021, 14:08 — ИА Регнум. Для Германии трансатлантическое партнерство имеет важнейшее значение, заявил 27 сентября лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц.

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«Трансатлантическое партнерство имеет важнейшее значение для нас», — сказал он на пресс-конференции в Берлине, отвечая на вопрос об отношениях Германии с США.

Хорошие отношения с Вашингтоном соответствуют интересам Берлина, и в этом вопросе будет соблюдаться преемственность, уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошедших 26 сентября выборах в бундестаг за Социал-демократическую партию Германии проголосовали 25,7% избирателей, за блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов — 24,1%. Это худший результат на федеральных выборах в истории консервативного блока. Также в новом составе парламента будут работать представители ещё четырёх партий.