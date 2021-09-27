Самара, 27 сентября, 2021, 14:12 — ИА Регнум. Пострадавших от деятельности сотрудников инвестиционной компании «Финико» устанавливают в Самарской области. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба МВД по региону.

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Сообщается, что у следователей Самарской области в работе находятся восемь уголовных дел, которые были возбуждены в августе 2021 года по признакам мошенничества.

Следователи считают, что сотрудники инвестиционной компании «Finiko» («Финико») с июля 2020 года по июль 2021 года обманом под предлогом получения высоких доходов и большой прибыли от денежных вкладов и инвестирования денежных средств в «автоматизированную систему генерации прибыли», завладели деньгами жителей Самарской области в сумме более шести миллионов рублей.

В материалах уголовного дела указано, что позже эти деньги фигуранты уголовного дела незаконно обратили в свою пользу.

Отмечается, что сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также лиц, которые пострадали от их неправомерных действий.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре экс-сотрудника службы судебных приставов осудили за мошенничество.