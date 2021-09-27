Симферополь, 27 сентября, 2021, 14:07 — ИА Регнум. Проверку по факту получения травмы годовалым ребёнком в парке львов «Тайган» начали следственные органы, об этом 27 сентября сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Крыму и Севастополю.

Тигр

Предварительно установлено, что вечером 26 сентября на территории парка львов «Тайган» 22-летняя женщина поднесла ребенка вплотную к клетке с хищными животными, перенеся его через защитное ограждение, ребенок получил повреждение руки.

В настоящее время ребенок совместно с матерью находится в больнице, где ему оказывается медицинская помощь, уточнили в СК. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение.

Также по поручению прокурора Крыма по данному факту организована проверка в связи исполнения требований законодательства об охране жизни и здоровья граждан при предоставлении услуг в Парке львов «Тайган». В числе прочего поручено дать оценку действиям родителей ребенка при исполнении ими обязанностей по воспитанию малолетнего.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл накануне, 26 сентября, в сафари-парке «Тайган» в Крыму — тигр укусил годовалого посетителя, ребенка госпитализировали, ему ампутировали палец.