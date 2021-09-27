Старый Оскол, Белгородская область, 27 сентября, 2021, 14:09 — ИА Регнум. Подозрительного мужчину задержали 27 сентября сотрудники Росгвардии возле Старооскольского филиала Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе. Некоторые студенты утверждают, что видели в руках человека предмет, похожий на пистолет, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети.

Пресс-служба СОФ МГРИ Геологоразведочный институт в Старом Осколе

В сети появились фотографии и видеоролики, где в окна аудитории университета заглядывает мужчина. Некоторые студенты заявили, что видели, как человек «заряжал пистолет». На официальной странице вуза в «ВКонтакте» уточнили, что мужчину задержали охранники и сотрудники Росгвардии.

«Сегодня утром в жилой дом, находящийся рядом с главным корпусом СОФ МГРИ, в состоянии опьянения, попытался войти посторонний мужчина. Это заметили сотрудники филиала университета и зафиксировали камеры видеонаблюдения. Сейчас с ним работают сотрудники Старооскольского УМВД. Свидетели инцидента, преподаватели и студенты, после беседы с психологом продолжили обучение. Ранее проведённые инструктажи по действиям в подобных ситуациях позволили эффективно сработать, все работники СОФ МГРИ и студенты, повели себя правильно и грамотно. Спасибо им», — говорится в сообщении.

Комментариев от правоохранительных органов пока не поступало.