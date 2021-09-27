Под Белгородом возле университета задержали подозрительного мужчину
Старый Оскол, Белгородская область, 27 сентября, 2021, 14:09 — ИА Регнум. Подозрительного мужчину задержали 27 сентября сотрудники Росгвардии возле Старооскольского филиала Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе. Некоторые студенты утверждают, что видели в руках человека предмет, похожий на пистолет, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети.
В сети появились фотографии и видеоролики, где в окна аудитории университета заглядывает мужчина. Некоторые студенты заявили, что видели, как человек «заряжал пистолет». На официальной странице вуза в «ВКонтакте» уточнили, что мужчину задержали охранники и сотрудники Росгвардии.
Комментариев от правоохранительных органов пока не поступало.