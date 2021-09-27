Липецк, 27 сентября, 2021, 14:07 — ИА Регнум. На Липецк 26 сентября обрушился ураганный ветер, порывы которого достигали скорости 14 метров в секунду. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

76.mchs.gov.ru Ветер

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Экстренные службы получили пять сообщений о падении деревьев и крупных веток. Из них три дерева обрушились на автомобили, одно — у подъезда жилого дома.

В 16:30 26 сентября из-за упавшего на трубопровод газоснабжения дерева на несколько часов остались без газа жители 280 частных домов в Ссёлках. Газоснабжение было восстановлено в 20:30.