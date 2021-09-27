Йошкар-Ола, 27 сентября, 2021, 14:06 — ИА Регнум.

В Марий Эл по состоянию на 27 сентября выявили 59 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 60 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 19 519 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 17 912 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 95 человек. 586 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки скончались пятеро пациентов ковид-центров, накануне в регионе было зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активным носителем коронавируса в республике являются 1021 человек.

Как сообщилиИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 486 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 1013 человек, из них у 989 — пневмония, 49 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 24 пациента, при этом госпитализированы 52 жителя Марий Эл.