Хабаровск, 27 сентября, 2021, 14:05 — ИА Регнум. Хабаровский хоккейный клуб «Амур» расторг контракт с главным тренером Владимиром Воробьёвым. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба клуба.

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«Контракт с занимавшим должность главного тренера команды Владимиром Воробьевым расторгнут в связи с грубым нарушением работником трудовых обязанностей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в матче против минского «Динамо» обязанности главного тренера будет исполнять старший тренер Михаил Кравец.

Ранее сообщалось, что «Амур» отправил в отставку помощников главного тренера Игоря Петрова и Александра Завьялова, а старшим тренером команды стал Кравец, который до этого возглавлял подмосковный «Витязь».