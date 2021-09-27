Казань, 27 сентября, 2021, 14:21 — ИА Регнум. На территории Татарии в предстоящие сутки ожидается сильный северо-восточный ветер порывами 15−18 м/с. Соответствующее предупреждение 27 сентября распространила пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Указатель ветра

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Во вторник, 28 сентября в Татарии прогнозируется облачная с прояснениями погода. В ночные часы местами возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный умеренный, местами сильный порывами 15−18 м/с. Днем осадков не предвидится. Температура воздуха ночью составит от +3 до минус 2 градусов, днем — не выше 11 градусов тепла.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября неблагоприятные погодные условия вероятны местами в Свердловской области.

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