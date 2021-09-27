Тюменский район, Тюменская область, 27 сентября, 2021, 14:04 — ИА Регнум. В Тюменском районе у реки найдено тело пропавшего ранее мужчины. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

Е.Мехряковаmtb.permkrai.ru Река

Мужчина 1955 года рождения, поисками которого занимались в районе деревни Янтык, нашли мёртвым. Обстоятельства трагедии выяснятся в ходе доследственной проверки.

Точная причина смерти выясняется, отмечают в СУ СКР по Тюменской области.