Ново-Огарево, Московская область, 27 сентября, 2021, 14:03 — ИА Регнум. Двигаясь к достижению национальных целей развития, правительству России удастся вовлечь в процесс развитие государства всё население страны в целом. Об этом 27 сентября заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

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«Чрезвычайно важно, чтобы люди почувствовали, что страна движется вперёд. Что мы добиваемся успехов», — заявил Путин.

«Подчеркну, что все ориентиры предвыборной программы «Единая Россия» и других партий должны быть тесно увязаны с нашими национальными целями развития. Только тогда мы сможем обеспечить участие в их реализации всего нашего общества. А вы знаете, насколько это важно, когда люди чувствуют, что являются соучастниками движения вперёд», — указал он.