Москва, 27 сентября, 2021, 14:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу питаются просто и обходятся без изысков, когда отдыхают в Сибири. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил 27 сентября журналистам.

Kremlin.ru Сергей Шойгу и Владимир Путин

«Меню и кухня очень простые каждый раз, никаких там изысков, естественно, нет», — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что не располагает информацией о том, повторяется ли меню в таких поездках. Он также не стал оценивать спортивную сторону таких походов главы государства, отметив при этом, что многие жители России отдыхают на природе и выбирают «не менее сложные маршруты».

Как сообщало ИА REGNUM, Путин в начале сентября несколько дней отдыхал в Сибири, его сопровождал Шойгу. Президент и министр обороны ловили рыбу, ходили по тайге, катались на вездеходе и катере.

Читайте также: Видеозапись отдыха в сибирской тайге Шойгу и Путина появилась в сети