Белград, , 16:20 — REGNUM США намного лучше понимают происходящее в Косово и Метохии, чем Евросоюз. Такое мнение высказала премьер-министр Сербии Анна Брнабич 27 сентября.

Анна Брнабич Government.ru

Брнабич вернулась из Нью-Йорка, где на полях заседания Генеральной ассамблеи ООН у нее состоялась встреча с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд. По словам премьера Сербии, эта встреча была весьма полезной.

«И президент Вучич мне сказал, что Нуланд серьезная женщина, которая хорошо знает наш регион. Для меня эта встреча была одна из лучших во время моего визита в США. Они полностью понимают, что происходит в данный момент», — заявила Борнабич в интервью телеканалу Pink.

Глава правительства Сербии ожидает, что в скором будущем будет сформирована специальная команда американских чиновников, которые начнут заниматься Западными Балканами. По ее мнению, у США более четкие позиции по поводу событий в Косово и Метохии, чем у ЕС.

Напомним, что ранее депутат от правящей Сербской прогрессивной партии Драган Шормаз заявил, что Россия, Китай и ЕС не могут помочь в решении косовского вопроса, в отличие от США.