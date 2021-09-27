Москва, 27 сентября, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Желаемый уровень зарплаты в среднем по России составляет 119 300 рублей в месяц. Однако финансовые притязания мужчин по-прежнему значительно превосходят женские. Если мужчины хотели бы зарабатывать 128 300 рублей в месяц, то «слабая половина» готова удовлетворится суммой в 87 900 рублей. Об этом 27 сентября рассказали корреспонденту ИА REGNUM в сервисе Работа.ру.

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В исследовании приняли участие более 6000 пользователей сервиса, экономически активных граждан старше 18 лет из всех регионов России. В ходе опроса выяснилось, что зарплатные ожидания граждан с начала лета заметно снизились. Тогда в среднем желаемая зарплата составляла 131 600 рублей в месяц, мужчины хотели бы получать 144 300 рублей, а женщины претендовали на 107 000 рублей.

Напомним, что ранее неоднозначную реакцию пользователей сети вызвали результаты исследования аналитического центра университета «Синергия», согласно которому около 67% граждан России признались, что им не хватает ежемесячного дохода, а 33% опрошенных назвали свою зарплату достаточной для нормальной жизни.

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