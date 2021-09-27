Москва, 27 сентября, 2021, 14:02 — ИА Регнум. Мера адресной поддержки граждан России по оплате услуг ЖКХ имеет под собой исключительно популистский характер и принимается в рамках идущих и предстоящих выборов. В данном случае решение правительства никак не отображает текущую ситуацию, заявил корреспонденту ИА REGNUM юрист Андрей Лисов.

ЖКХ

«Дело в том, что в каждом регионе России есть министерство, отвечающее за регулирование тарифов. И рост тарифов и так искусственно сдерживается из года в год для того, чтобы жители регионов имели возможность платить.

Доведение их до экономически обоснованных величин означает не их снижение. Оно означает их увеличение. Это в данном случае игра слов.

Адресная поддержка — красиво звучащий термин, но что за ним скрывается? Те, кто исправно платил по счетам за услуги ЖКХ, продолжит это делать и так. А те люди, которые принципиально не платят многие годы, будут продолжать саботировать этот процесс, какую помощь им ни оказывай.

Они просто пользуются теми прорехами в нашем социально-направленном законодательстве, которые не позволяют отключить их от жизненно-необходимых ресурсов — таких, как отопление и вода.

Устанавливать цены, исходя из планов по ремонту и модернизации коммунальных сетей, — это откровенная блажь, так как это вопрос не миллионов, а миллиардов людей для большинства регионов.

И каждый конкретный плательщик никак эту ситуацию не изменит. В целом, не очень понятно, почему за подобные вопросы должны отвечать налогоплательщики, а не муниципалитет.

Выскажу непопулярное, зато честное мнение: поддерживать нужно не граждан, поддерживать нужно управляющие компании. Вернее — создавать конкурентную среду, чтобы компании были заинтересованы в предложении услуг более высокого качества по более низким расценкам.

Пока же в большинстве регионов РФ, особенно в малых городах, ситуация такая, что в принципе на всю территорию одна УК. И как бы плохо она ни справлялась со своими обязанностями, заменить ее не представляется возможным.

При этом на подъезде каждого дома, хоть это и не вполне в рамках закона, висит список с перечнем квартир должников, а суммы долгов по ЖКХ среди жильцов только одного подъезда многоквартирного дома может превышать несколько миллионов рублей.

Выскажусь совсем уж непопулярно, но исключительно правдиво. Для того чтобы разрешить ситуацию, складывающуюся в сфере ЖКХ — а она далеко не самым хорошим способом складывается — правительствам (федеральному и региональному) необходимо отказаться от ручного регулирования тарифов. Рынок сам отрегулирует все, что нужно — не надо вмешиваться в этот процесс.

Мой личный опыт как человека, который работает с нормами, законами и бумагами, таков: чем меньше норм, законов и бумаг, чем более они просты, прозрачны и понятны, тем лучше. И лучше всем», — считает юрист.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил министерствам усилить адресную поддержку граждан по вопросам оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).

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