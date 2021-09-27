Омск, 27 сентября, 2021, 14:01 — ИА Регнум. Омский политолог и общественный деятель Сергей Кондаков убеждён, что губернаторы регионов заслуживают оставаться в должности более двух сроков подряд, если работают эффективно.

Цитата из х/ф «Вся королевская рать». Реж. Стивен Заиллян. 2006. Германия, США Кандидат в губернаторы

Сергей Кондаков 27 сентября в беседе с корреспондентом ИА REGNUM прокомментировал внесённый в Госдуму депутатом Павлом Крашенинниковым («Единая Россия») и членом Совфеда Андреем Клишасом законопроект, закрепляющий наименование должности руководителя региона и о его полномочиях.

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Политолог подчеркнул, что губернатора, взявшего «хороший старт», незачем менять: «Если на любом предприятии сменять каждые пять лет руководство, то это предприятие никогда не будет в лидерах. Если, например, губернатор взял хороший старт, зачем его менять? Экономические прорыв на местах — это работа не менее десяти лет».

Собеседник ИА REGNUM отметил, что необходимо проработать чёткие критерии оценки деятельность губернатора, ведь те, что имеются сейчас, необъективны.

«Главный критерий оценки губернатора — его КПД в экономическом развитии региона. А вот меры по снятию «тормозных» (особенно тех, кто только и занимается вышибанием денег в Москве) нужно искать, проработать варианты. Но это уже другая тема», — резюмировал Сергей Кондаков.

Как сообщало ИА REGNUM, указанный законопроект снимает для губернаторов запрет избираться более чем на два срока подряд.