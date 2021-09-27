Липецк, 27 сентября, 2021, 13:59 — ИА Регнум. Должность первого заместителя главы администрации Липецка с 30 сентября займёт Вадим Негробов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

Павел Ищенко ИА REGNUM Липецк

Негробов будет координировать работу департаментов развития территории, градостроительства и архитектуры, ЖКХ, транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства, управления муниципального контроля и организации деятельности административных комиссий, отдела охраны окружающей среды.

До нового назначения он с 2020 года возглавлял городской департамент ЖКХ. Вадим Негробов сменит на посту Константина Вострикова, который с 30 сентября займёт должность заместителя главы администрации Липецкой области.