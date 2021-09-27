Ростов-на-Дону, , 14:04 — REGNUM На местном самоуправлении можно поставить крест, если будет одобрен и принят законопроект о публичной власти, который внесён в Госдуму РФ. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Ростовской области Сергей Косинов.

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«Этого стоило ожидать. Все предшествующие шаги власти вели к этому — выстроить вертикаль и сделать её незыблемой. Обнуление губернаторских сроков — это ерунда по сравнению с тем, что мы отказываемся от местного самоуправления. По сути, власть ставит крест на местном самоуправлении, она его уничтожила. Иными словами, мы встраиваем местное самоуправление в публичную власть, а это уже 100-процентная централизация власти в руках Москвы, федеральных органов», — высказал мнение собеседник ИА REGNUM.

«Я думаю, что мы скоро забудем о понятии «глава администрации поселения» или «глава администрации муниципального образования». Это будут старосты на местах, полномочные представители, которые будут транслировать происходящее в территориях», — считает Сергей Косинов.

По словам спикера, сегодня население лишено права голоса и выбора. Что чувствуют люди, уже давно никого не интересует. Именно поэтому население теряет интерес к политической системе страны и мало обращает на какие-то процессы внимание.

Также Сергей Косинов уверен, что законопроект должен пройти процедуру публичных слушаний в регионах России, а также всенародного обсуждения.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект о принципах организации власти в регионах, закрепляющий наименование должности руководителя региона и его полномочия, внесли в Госдуму депутат Павел Крашенинников («Единая Россия») и член Совфеда Андрей Клишас.

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