Сеул, 27 сентября, 2021, 13:58 — ИА Регнум. В 2020 году в Южной Корее зафиксировали увеличение числа случаев банкротства физических и юридических лиц. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей государственной судебной администрации

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Согласно опубликованным данным, в прошлом году было рассмотрено 50 379 дел о банкротстве физических лиц и 1069 дел о банкротстве юридических лиц. По сравнению с 2019 годом показатели выросли на 10,4% и 14,8% соответственно.

Известно, что число случаев банкротства юридических лиц впервые с 2004 года превысило отметку 1000.

В 2020 году было подано 86 553 заявки на индивидуальные реабилитационные процедуры, предусматривающие списание долгов тем, кто добросовестно выполняет свои обязательства. По сравнению с 2019 годом показатель сократился на 6,5%.

А также 73 403 заявки на аукционы по продаже недвижимости, что на 9,8% меньше, чем 2019 году.