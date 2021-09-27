Москва, 27 сентября, 2021, 13:56 — ИА Регнум. В России ситуация на рынке труда стала лучше, чем год назад, заявил 27 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с заместителями.

Иван Шилов ИА REGNUM Мишустин

«Сегодня ситуация на рынке труда значительно лучше, чем ещё год-полтора назад», — сказал он.

Глава правительства рассказал о продлении и расширении программы стимулирования найма. В частности, работодатели получат субсидии за приём на работу инвалидов, многодетных и одиноких родителей.

По словам премьер-министра, правительство и дальше будет «делать всё необходимое, чтобы полностью преодолеть последствия коронавируса».