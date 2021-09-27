Киев, 27 сентября, 2021, 14:07 — ИА Регнум. Компания «Нафтогаз Украины» и международные трейдеры газа хотят воплотить в жизнь «схему», которая заключается в продаже газа, который трейдеры закачали в подземные хранилища в 2020 году.

НАК «Нафтогаз Украины»

Об этом в комментарии прессе сообщил 27 сентября украинский эксперт, член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Эксперт отметил, что средняя цена газа закачанного в ПХГ Украины в 2020 году составляет $130 за тысячу кубометров, при этом сейчас «Нафтогаз» готов купить этот газ по цене $560. Таким образом, подчеркнул специалист, «навар» трейдеров составит более $400 на каждой тысяче кубометров.

«Почему «Нафтогаз» будет покупать газ у трейдеров из подземных хранилищ? Потому что технически «Нафтогаз» уже не успеет закупить на рынке ЕС и закачать газ в ПХГ. Выделенные средства можно будет потратить только зимой на оплату уже закупленного газа и закачанного в ПХГ. Кто является владельцем такого газа? Европейские и международные компании-трейдеры газа, которые «позаботились» об украинцах еще в 2020 году и закачали газ в ПХГ», — отметил Корольчук.

«Нафтогаз Украины» просит у правительства 44,5 млрд грн на закупку как раз 3 млрд. кубометров газа. По странному стечению обстоятельств, саркастически отметил эксперт, в режиме «таможенный склад» хранится именно 3,3 млрд кубометров газа, принадлежащего иностранным трейдерам.

«Таким образом «Нафтогаз» помогает трейдерам заработать на продаже 3 млрд кубометров газа почти $1,3 млрд прибыли. Это не ошибка — более одного миллиарда долларов. А что заработает «Нафтогаз»? «Нафтогаз» выявит братскую любовь и поддержку европейским коллегам», — резюмировал эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что 24 сентября премьер-министр УкраиныДенис Шмыгаль заявил, что средств госкомпании «Нафтогаз Украины» абсолютно достаточно для плановой деятельности в осенне-зимний период. Не называя конкретных сумм, Шмыгаль признал, что довольно большие средства были направлены компанией на обеспечение закачки газа в хранилища, но отметил, что идёт «естественный процесс для этого времени».