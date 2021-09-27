Москва, 27 сентября, 2021, 13:56 — ИА Регнум. Журнал «Эксперт» публикует сегодня статью своего обозревателя Марины Ахмедовой «Вакцинальный синдром: почему человечество испугалось прививки». Автор задаётся вопросом: «Почему государство не делится информацией о нежелательных эффектах после вакцинации от коронавируса? Возможно, оно само ею не владеет». Издание сообщает:

Коронавирус

«И Россия, и мир проводят действительно беспрецедентный эксперимент по сверхмассовой и сверхбыстрой вакцинации людей. Если следовать логике алармистов и любителей порассуждать о биологических угрозах, то может оказаться, что в ближайшем будущем такие действия потребуются еще неоднократно. Значит, все человечество заинтересовано в том, чтобы здраво оценить: а) какие риски для человека и человечества таит в себе массовая вакцинация; б) как можно контролировать эти риски и в) вообще-то говоря, мы впервые используем технологически новые вакцины, и просто с точки зрения науки хотелось бы понимать, насколько они полезны и насколько опасны для популяции и для конкретных людей и есть ли возможность сохранить их полезность, снизив их опасность, а может быть, таковой и нет. Ответить на все эти вопросы можно только собирая данные и проводя серьезные исследования. Однако здравоохранительные системы всего мира, как сговорившись, предпочитают избегать серьезного разговора на тему вакцинации».

Чтобы хоть как-то сдвинуть общее понимание с мертвой точки, «Эксперт», взяв за основу случаи смерти после вакцинации трех реальных людей, постарался вместе с врачами разобраться, почему в некоторых случаях в результате вакцинации возникают серьезные осложнения и стоит ли обращать на это внимание. Один из собеседников автора, специалист, заявил прямо: «Вы ставите правильные вопросы. У нас очень многое скрывается, причем непонятно зачем. У нас скрывается информация о ходе пандемии, данные постоянно подрихтовываются. ЗАГСы давно перестали публиковать данные о смертности. Почему? Вот и задайте этот вопрос. В США есть базы данных, и туда сгребается все. По крайней мере, любой специалист имеет к этой системе доступ».

В России этого нет. Задача эта практически и политически не поставлена. Следовательно, в ближайшее время она решена не будет.