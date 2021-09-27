Массовая вакцинация: чем она полезна и чем опасна?
Москва, 27 сентября, 2021, 13:56 — ИА Регнум. Журнал «Эксперт» публикует сегодня статью своего обозревателя Марины Ахмедовой «Вакцинальный синдром: почему человечество испугалось прививки». Автор задаётся вопросом: «Почему государство не делится информацией о нежелательных эффектах после вакцинации от коронавируса? Возможно, оно само ею не владеет». Издание сообщает:
Чтобы хоть как-то сдвинуть общее понимание с мертвой точки, «Эксперт», взяв за основу случаи смерти после вакцинации трех реальных людей, постарался вместе с врачами разобраться, почему в некоторых случаях в результате вакцинации возникают серьезные осложнения и стоит ли обращать на это внимание. Один из собеседников автора, специалист, заявил прямо: «Вы ставите правильные вопросы. У нас очень многое скрывается, причем непонятно зачем. У нас скрывается информация о ходе пандемии, данные постоянно подрихтовываются. ЗАГСы давно перестали публиковать данные о смертности. Почему? Вот и задайте этот вопрос. В США есть базы данных, и туда сгребается все. По крайней мере, любой специалист имеет к этой системе доступ».
В России этого нет. Задача эта практически и политически не поставлена. Следовательно, в ближайшее время она решена не будет.