Пекин, 27 сентября, 2021, 13:59 — ИА Регнум. На предприятии GAC в Китае началось производство новых кроссоверов Dodge Journey. Об этом сообщает издание Sina.

Sina Dodge Journey

В Китае модели известны под названием GAC Trumpchi GS5. Сообщается, что Dodge Journey будут поставляться в Мексику.

Новый кроссовер Dodge Journey получил схожие черты с GAC GS5 второго поколения, который дебютировал в 2018 году. Длина модели составляет 4,7 м. Известно, что GAC GS5 имеет 1,5-литровый мотор мощностью от 137 до 169 л. с.

Переднеприводная модель оснащается шестиступенчатой «механикой» или автоматической трансмиссией Aisin.

Экстерьер Dodge отличается от GAC GS5 модернизированной радиаторной решеткой.

Ранее в сети появились снимки уникального пикапа Dodge Ram 3500, габариты которого были значительно увеличены. Так, ширина модели выросла на 305 мм, до 2740 мм.

Читайте также: Dodge представит концепт электрокара в 2022 году