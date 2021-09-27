Новосибирск, 27 сентября, 2021, 13:53 — ИА Регнум. Сибирская генерирующая компания в Новосибирске устраняет дефекты, которые «традиционно возникают на трубопроводах с износом в первые дни отопительного сезона и препятствуют нормальному запуску». Об этом сообщается в телеграм-канале СГК.

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«С весны устранили 2,5 тысячи дефектов, но подача горячего теплоносителя — это ещё более существенная нагрузка на трубы. Только за прошлую неделю устранили 135 повреждений, в том числе 20 — на тепломагистралях. На сегодня выявлено 145 новых. Устраним их в ближайшие дни», — заявили в компании.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирске сегодня, 27 сентября, финальный этап подключения жилых домов к теплу.