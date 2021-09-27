Хельсинки, 27 сентября, 2021, 13:51 — ИА Регнум. На данный момент в Финляндии наблюдается нехватка кадров в сферах социального обеспечения и здравоохранения. Об этом 27 сентября сообщает телеканал Yle со ссылкой на министерство труда и экономического развития страны.

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Отмечается, что, по данным ведомства, в настоящее время число профессий, которые страдают от нехватки рабочих рук, вышло в стране на уровень, наблюдавшийся до пандемии.

Также указывается, что в Финляндии сейчас наиболее трудно найти людей на должности медсестер, работников патронажной службы, терапевтов, врачей-специалистов, стоматологов, воспитателей детских садов, логопедов и психологов.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября президент РФ Владимир Путиннаправил приветствие участникам XXII Российско-финляндского культурного форума, который проходил в режиме видеоконференции.