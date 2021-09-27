Владикавказ, 27 сентября, 2021, 13:49 — ИА Регнум. Произошли кадровые изменения в руководстве Владикавказской и Аланской епархии. Ушел с должности архиепископ Леонид. Вместо него назначен руководителем епархии архимандрит Герасим (Шевцов), сообщили в пресс-службе Владикавказской и Аланской епархии.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Православие

Как стало известно, архиепископ Леонид освобожден от управления епархией в связи с новым назначением — он стал викарием патриарха Кирилла. Пришедший на его место архимандрит Герасим ранее занимал должность заместителя руководителя финансово-хозяйственного управления РПЦ.

О нем известно, что он получил образование в Московской духовной семинарии и Московской духовной академии. Был пострижен в монахи Свято-Троицкой Сергиевой лавры в 1997 году. Там же рукоположен в сан иеродиакона, потом — иеромонаха.

Известно также, что архимандрит Герасим возглавлял монашеское братство в Японии, где в 2012 году в Воскресенском кафедральном соборе города Токио был возведен в сан архимандрита. До назначения руководителем Владикавказской и Аланской епархии он работал казначеем Свято-Троицкой Сергиевой лавры, а затем заместителем председателя Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата и настоятелем храма священномученика Власия в Старой Конюшенной Слободе.