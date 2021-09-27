Самара, 27 сентября, 2021, 13:50 — ИА Регнум. 581 носитель коронавируса выявлен за сутки в Самарской области. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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Сообщается, что всего в регионе выявили 103 451 случай заражения этой инфекцией. При этом всего по области скончались 3808 пациентов с COVID-19, в том числе за минувшие сутки констатировали смерть 19 таких пациентов.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в Самарской области справились с вирусом 84 617 человек, в том числе за минувшие 24 часа победили эту инфекцию 235 человек.

Согласно данным на 26 сентября по области за сутки выявили 574 носителя коронавируса.