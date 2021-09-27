Чебоксары, 27 сентября, 2021, 13:48 — ИА Регнум. В Чувашии глава минздрава республики Владимир Степанов пошёл на повышение. К его министерским полномочиям добавился статус вице-премьера. Соответствующий указ подписал сегодня, 27 сентября, глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru Глава минздрава Чувашии Владимир Степанов

43-летний Владимир Степанов будет работать заместителем председателя Кабинета министров Чувашии — министром здравоохранения республики. Минздравом он руководит более полутора лет, с 11 февраля 2020 года.

Отметим, что 25 сентября в Чувашии в связи с переходом на работу в Госдуму освобождена от должности вице-премьера — министра образования Алла Салаева. Исполняющим обязанности главы республиканского минобразования назначен Дмитрий Захаров, который ранее работал начальником управления образования администрации Чебоксар.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября 2021 года в правительстве Чувашии утверждён в должности глава минприроды Эмир Бедертдинов.