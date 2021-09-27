Москва, 27 сентября, 2021, 13:48 — ИА Регнум. Ожидаемое Рыбным союзом сохранение цен на красную икру к началу новогодних праздников, может оказаться простым пожеланием, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.

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«Российский рынок красной икры достаточно успешно контролируется небольшим количеством основных производителей и оптовыми продавцами.

Участники рынка не захотят снизить цены и упускать выгоду от предновогодних продаж.

К концу ноября цены на красную икру обязательно вырастут, независимо от роста её добычи. На этом рынке высока вероятность корпоративных сговоров», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Рыбном союзе заявили, что в 2021 году ближе к Новому году розничные цены на красную икру будут не выше, чем в 2020 году.

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