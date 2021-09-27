Варшава, 27 сентября, 2021, 13:48 — ИА Регнум. За последние сутки пограничники задержали на польско-белорусской границе шесть иностранных граждан, подозреваемых в пособничестве нелегальным мигрантам по проникновению на территорию Польши из Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе Пограничной службы Польши 27 сентября.

Gémes Sándor/SzomSzed Мигранты

«В общей сложности были задержаны шесть человек, иностранных граждан. Среди них оказалось трое граждан Ирака, один — Индии, один — из Сирии и один — гражданин России. Они могли пособничать нелегалам беспрепятственно пересекать белорусско-польскую границу и скрываться от польских пограничников. За это они могли получать деньги», — говорится в сообщении.

Задержанным может быть предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного в третьем параграфе статьи 264 Уголовного кодекса Польши, за что им будет грозить наказание в виде лишение свободы до 8 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько месяцев польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии.