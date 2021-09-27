Копейск, Челябинская область, 27 сентября, 2021, 13:47 — ИА Регнум. В Копейске Челябинской области приостановили деятельность бизнесмена, который содержал дом престарелых. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

(сс) geralt Старик в доме престарелых

В ходе проведённой проверки выяснилось, что здание не предназначено для оказания подобных услуг. В нём обнаружили нарушения норм пожарной безопасности.

результате предприниматель стал фигурантом административных дел. Суд приостановил его деятельность на 90 суток.