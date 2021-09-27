Москва, , 13:51 — REGNUM Российский президент Владимир Путин не планировал встречаться со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, когда тот находился в Сочи. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 27 сентября журналистам.

Владимир Путин и Александр Лукашенко Kremlin.ru

По словам представителя Кремля, в графике российского лидера нет «каких-то элементов» рабочего визита Лукашенко в РФ. Никаких контактов с ним не запланировано.

Ранее источники российских СМИ сообщили о частной поездке белорусского президента в Сочи. Отмечалось, что Лукашенко прибыл в дом отдыха, который он использует в качестве своей резиденции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кремле проинформировали, что Путин и Лукашенко не раз обсуждали вопросы возможного расширения инфраструктуры НАТО на Украину.

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