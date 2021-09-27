Москва, , 13:46 — REGNUM Пока идейная мотивация не будет преобладать, насытить проект Сергея Шойгу о новых городах в Сибири реальными энтузиастами не получится, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 27 сентября, комментируя итоги опроса банка «Открытие».

Россия

Как сообщалось ранее, по результатам опроса, 7% граждан безусловно готовы переехать в новые города в Сибири, 41% — готовы при определенных условиях (гарантированная работа, высокая зарплата, подъемные).

« Странная интерпретация результатов исследования банка «Открытие». Откуда эта «почти половина россиян», которая «готова переехать в новые города Сибири»? Как мы видим, безусловно готовы переехать туда только 7 процентов респондентов по европейской части России и 16 процентов сибиряков. Остальные-то свою готовность переехать обусловили! И если мы всмотримся в эти условия, то увидим, что не от хорошей жизни они хотят переехать. Люди хотят работы. Люди хотят нормальной зарплаты. Люди хотят достойных условий жизни… Большинство, к сожалению, в современной России всего этого не имеет — и в европейской части, и в Сибири. Но, даже не имея всего этого, люди хотят жить на родной земле, восстанавливать её, ибо она за последние десятилетия пришла в тяжёлый упадок!

Спору нет, Сибирь надо развивать и новые города ей не помешают. Но в исследовании «Открытия» — во всяком случае, в том, как оно излагается в СМИ, — я не нашёл главного: какая часть людей готова ехать в Сибирь и на Дальний Восток, потому что захвачены идеей нового освоения этих территорий — так, как ехали туда советские люди в 1930-х и 1950-х и 1960-х годах? Наши предки, в своём большинстве, ведь не разбирали всё по полочкам: насколько больше я буду получать, насколько комфортнее буду жить… Они ехали, потому что их звало туда их государство, их Коммунистическая партия, их Комсомол.

Это был настоящий энтузиазм! В песне того времени пелось: «Будем жить в посёлке мы пока что небогатом, чтобы все богатства взять из-под земли». Для чего взять? Для того, чтобы запустить человека в космос. Чтобы двинуть вперёд науку, образование, культуру. Чтобы стоить новые заводы и больницы, где людей будут бесплатно и качественно лечить. Чтобы больше детей бесплатно занимались спортом и отдыхали в пионерских лагерях. Чтобы обеспечить ветеранов достойной пенсией. Да мало ли для чего ещё нужного всему народу! Сейчас разве есть у людей такая уверенность?