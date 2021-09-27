Москва, , 13:46 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему кадры отдыха российского лидера Владимира Путина в сибирской тайге были опубликованы спустя несколько недель.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он уточнил, что опубликованные ранее кадры «были сделаны буквально сразу после Владивостока, после форума, после поездки президента на космодром в Благовещенск, собственно по пути обратно в Москву была совершена такая остановка на несколько дней».

«Действительно, шла избирательная кампания, потом трагедия такая случилась, поэтому это произошло сейчас», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, действительно ли кадры отдыха главы государства были опубликованы спустя две недели, поскольку в это время погиб глава МЧС Евгений Зиничев и был разгар предвыборной кампании.

Как сообщало ИА REGNUM, видеокадры отдыха в сибирской тайге президента РФ Владимира Путина и главы Минобороны РФ Сергея Шойгу были опубликованы 26 сентября в эфире телеканала «Россия-24».

На видеокадрах запечатлены моменты, как Путин и Шойгу ловили рыбу, совершали пешие прогулки по горам и тайге, а также передвигались по тайге на вездеходе и сплавлялись по реке на катере. При этом на некоторых кадрах видно, что президент России тоже время от времени садился за руль вездехода или катера.