Москва, 27 сентября, 2021, 15:15 — ИА Регнум. Холдинг «Газпром-медиа» тестирует новое приложение под названием Yappy. Об этом 27 сентября пишет издание «Канобу».

Chantelle van Heerden TikTok

По данным издания, в тестировании сервиса принимают участие 300 приглашённых блогеров. Массовый запуск приложения запланирован на конец 2021 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с помощью Yappy «Газпром-медиа» планирует составить конкуренцию соцсети TikTok. По функционалу сервис будет схож с китайским сервисом, а в его основу ляжет приложение «Ямолодец», приобретённый холдингом в декабре 2020 года.