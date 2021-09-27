Москва, , 14:52 — REGNUM Россия будет бороться против агрессии англосаксов также успешно, как украинский боксер Александр Усик в бое за чемпионский титул против британца Энтони Джошуа. Об этом 27 сентября заявил политолог Олег Матвейчев в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Мужчина с битой Pmo.ee

Эксперт напомнил, что Усик не считает Крым оккупированным, а перед боем за чемпионский титул помолился в православной церкви Московского патриархата в Лондоне.

«Выступил против англичан и англосаксов. И мы их также будем бить, как Усик бьет», — сказал Матвейчев.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября Усик победил Джошуа и стал обладателем титулов чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в поединке, проходившем в Лондоне.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперт заявил о превосходстве России над Западом