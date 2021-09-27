Иркутск, 27 сентября, 2021, 13:45 — ИА Регнум. В Иркутской области утверждён план по оперативному увеличению коечного фонда на случай резкого увеличения больных COVID-19. Об этом на заседании опершатаба сообщил глава регионального минздрава ведомства Яков Сандаков. Его слова цитирует пресс-служба правительства региона.

Pixabay.com Коронавирус

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Сейчас большую часть больных с новой коронавирусной инфекцией принимают ковидные госпитали в крупных городах — Иркутске, Ангарске, Шелехове, Братске.

С 29 сентября планируется увеличить коечный фонд для пациентов с коронавирусом в Шелеховской районной больнице.

С 18 октября оборудуют дополнительные койки в Иркутской областной клинической больнице. Также готовы к перепрофилированию учреждения Братска, Ангарска и все центральные районные больницы.

«За последнюю неделю практически по всем позициям отмечается рост. Возросло количество положительных ПЦР-тестов. Мы вынуждены снова перепрофилировать коечный фонд. За неделю мы его увеличили на 485 коек.

Всего на сегодняшний день оборудовано 2890 коек для лечения пациентов с ковидом в 45 медицинских организациях», — пояснил губернатор Игорь Кобзев.

Как сообщало ИА REGNUM, на 27 сентября 2021 года число умерших пациентов в Приангарье достигло 4900 человек, причём 36 из них добавили в сводку за минувшие выходные дни (25−26 сентября 2021 года).

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