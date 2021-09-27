Саратов, 27 сентября, 2021, 14:14 — ИА Регнум. Саратовская область вошла в число регионов, в которых будет построено в 2021—2024 годах в рамках госпрограммы «Развитие образования» 128 современных школ. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

ИА REGNUM Школа

Всего субсидии получат 34 региона. Все они подтвердили готовность к предстоящим работам. В этом году в Саратовскую область поступит 334,7 млн рублей, в 2022 году — 465,9 млн рублей, в 2023 — 349,8 млн рублей. К финансированию также привлекут регионы и инвесторов.

Всего на строительство школ в регионах из федерального центра направят более 74 млрд рублей.

ИА REGNUM напоминает, субъекты Северо-Кавказского федерального округа получат в ближайшие три года более 30 миллиардов рублей на строительство новых школ. Большее всего будет предоставлено на условиях софинансирования Чечне — 17,099 млрд рублей.

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