Бишкек, 27 сентября, 2021, 13:41 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Киргизии пресекли незаконную деятельность ряда майнинг-ферм. Об этом 27 сентября сообщил пресс-центр Государственного комитета национальной безопасности Киргизии.

Xiangfu Ферма. Майнинг

Киргизстанец М.Д.Ю. незаконно добывал криптовалюту, создав майнинг-ферму и подключившись к электрическим сетям распредкомпании.

«Выявлены незаконно подключенные к энергосетям распредкомпании более 500 майнинг-ферм для обеспечения функционирования криптовалюты. Стоит отметить, что майнинг-фермы впоследствии приводят к дефициту выработанной электроэнергии, так как одно оборудование потребляет порядка 1 тысячи киловатт в час», — подчеркивают в ГКНБ.

Для справки: сейчас для потребителей электроэнергии в Киргизии действует тариф 77 тыйын (0,66 копеек) за 1 кВт. ч. При превышении лимита (700 кВт/ч для обычных пользователей, 1000 кВт/ч) для высокогорных районов) потребитель платит 2,16 сомов (1,85 рубелей).