Калуга, 27 сентября, 2021, 13:48 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 120 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 27 сентября. Днём ранее, 26 сентября, в регионе было зарегистрировано 116 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 47 826 человек, 45 209 человек выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли четыре человека. Всего с начала пандемии в регионе скончались 697 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.