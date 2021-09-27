Берлин, 27 сентября, 2021, 13:43 — ИА Регнум. Немецкое тюнинг-ателье Manhart представило новую версию Mercedes-AMG E63 S. Об этом сообщается на сайте компании.

Manhart Manhart ER 800

Модель от Manhart получила название Manhart ER 800. Автомобиль отличается черным цветом кузова с золотыми элементами.

Также Manhart ER 800 получил черную радиаторную решетку, такого же цвета колесные диски Classic Line на 21 дюйм с шинами размерностью 255/30 и 295/25 спереди и сзади соответственно.

Под капотом модели стоит форсированный до 809 л. с. восьмицилиндровый двигатель с двумя турбинами объёмом 4,0 л. Стоит отметить, что изначальная мощность мотора составляла 612 л. с.

Двигатель идёт в паре с 9-скоростной автоматической коробкой передач AMG Speedshift. Привод у модели полный 4MATIC+.

Кроме того, тюнеры оснастили седан карбон-керамическими дисками диаметром 405 мм и заниженной на 20−30 мм пневмоподвеской.

Тираж Manhart ER 800 составит всего пять экземпляров.

Ранее компания Manhart представила свою версию седана BMW M3 Competition. Мощность мотора автомобиля возросла с 510 л. с. (650 Нм) до 635 л. с. (780 Нм).

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