Уфа, 27 сентября, 2021, 13:45 — ИА Регнум. 10 млн кв. метров жилья намерены построить в уфимском Забелье. Об этом 27 сентября сообщил глава администрации Уфы Сергей Греков на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Жилье

По его словам, проектировать застройку Забелья начали в 2008 году. При этом отсутствие инженерных сетей ограничивало освоение данной площадки на протяжении длительного времени. В 2020 году Уфа вошла в программу «Стимул», что позволило привлечь восемь млрд рублей на возведение инженерных сетей, которое намерены завершить к 2024 году.

Греков также сообщил, что после завершения застройки Забелья, здесь будут жить свыше 400 тысяч человек.

«Мы действительно хотим вывести массовое строительство за пределы уфимского полуострова. Поэтому мы вынесли этот вопрос на оперативку, чтобы наши застройщики понимали и могли планировать направления своего развития. Главная задача для города — правильно всё спроектировать. В Забелье изначально должно быть всё и для жилья, и для работы, и для отдыха», — сообщил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что около 40% многоквартирных домов в Башкирии находятся в неудовлетворительном состоянии.