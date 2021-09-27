Москва, 27 сентября, 2021, 13:39 — ИА Регнум. Действия России и Белоруссии в ответ на размещение войск НАТО на Украине призваны обеспечить стратегические интересы двух стран. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Это те действия, которые обеспечат стратегические интересы, безопасность наших двух союзных государств», — сказал Песков.

По его словам, тема потенциального расширения военной инфраструктуры НАТО на территорию Украины не раз упоминалась президентом РФ Владимиром Путиным, и «президент Путин говорил, что это находится за гранью тех самых «красных линий», о которых он неоднократно говорил ранее».