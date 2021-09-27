Ярославль, 27 сентября, 2021, 13:37 — ИА Регнум. Студент Ярославского государственного технического университета угрожал применить оружие в родном вузе, сейчас он задержан сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу ЯГТУ.

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Как стало известно ИА REGNUM молодой человек в общем чате своей группы сообщил, что готов взять оружие и угнать полицейскую машину, добавив «я злой и хочу убивать». После появления подобных постов в ночь на 27 сентября студента задержали.

«Сегодня ночью в чате учебной группы один из студентов, находясь дома, написал сообщения угрожающего характера. Староста группы сразу же связалась с руководством университета. Были привлечены сотрудники органов внутренних дел. В настоящее время с молодым человеком работают полицейские. Студент был в течение года в академическом отпуске и вернулся к обучению в этом году. Университет работает в спокойном режиме, учебные занятия проходят по расписанию», — сообщили в Ярославском государственном техническом университете.

По некоторым данным сейчас студент находится на допросе в Росгвардии, есть сведения, что в момент задержания у него изъяли оружие.