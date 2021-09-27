Москва, , 13:38 — REGNUM Россия более устойчива, чем современные страны Запада. Об этом 27 сентября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я хочу сказать, что Россия на фоне того. что происходит на Западе, более устойчивая. Нормально провели выборы, попытки раскачать ситуацию извне закончились неудачно», — сказал Коротченко.

По его словам, Россия формулирует глобальные тренды мировой политики, в том числе в области энергетики и безопасности.

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