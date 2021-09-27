Москва, 27 сентября, 2021, 13:38 — ИА Регнум. Россия более устойчива, чем современные страны Запада. Об этом 27 сентября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

«Я хочу сказать, что Россия на фоне того, что происходит на Западе, более устойчивая. Нормально провели выборы, попытки раскачать ситуацию извне закончились неудачно», — сказал Коротченко.

По его словам, Россия формулирует глобальные тренды мировой политики, в том числе в области энергетики и безопасности.