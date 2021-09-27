Новосибирск, 27 сентября, 2021, 13:37 — ИА Регнум. В Новосибирске сегодня, 27 сентября, финальный этап подключения жилых домов к теплу. Об этом сообщила Сибирская генерирующая компания.

Pixabay.com Без отопления

«К концу дня теплоноситель подадим во все теплосети зоны теплоснабжения СГК», — уточнили в компании.

Отмечается, что в тех домах, где пока работают не все стояки, управляющим организациям предстоит провести отладку внутридомового оборудования.