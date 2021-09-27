Киев, 27 сентября, 2021, 13:35 — ИА Регнум. Минимальная пенсия на Украине с 1 декабря будет увеличена с 1934 до 2027 гривен, при этом размер максимальной пенсии в стране возрастет на 930 гривен. Об этом 27 сентября сообщает телеканал Obozrevatel со ссылкой на бюджет украинского Пенсионного фонда на 2021 год.

Пенсия

Уточняется, что такой перерасчет пенсионных выплат на Украине связан с увеличением размера прожиточного минимума в стране.

Также указывается, что максимальный размер пенсии ограничен десятью минимальным и потому с 1 декабря он также возрастет с 19 340 до 20 270 гривен.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября глава Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что процедура при голосовании за закон об олигархах в Верховной раде Украины была нарушена, а сделали это, чтобы свести народных депутатов с правильного пути.