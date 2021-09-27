Бишкек, 27 сентября, 2021, 13:35 — ИА Регнум. Государственный комитет национальной безопасности Киргизии 27 сентября выявил факт продажи лекарств по завышенным ценам. По словам председателя Комитета, Камчибека Ташиева, цены завышались «самое малое в 3 раза, даже в 10 раз завышения есть».

Дарья Антонова ИА REGNUM Лекарства

По мнению главы ГКНБ, в ценовом сговоре участвовали государственные служащие и врачи.

Киргизская спецслужба сообщила, что получила «данные о противоправной деятельности группы фармацевтических компаний, осуществляющих импорт лекарственных средств в страну, с последующей их реализацией населению по чрезмерно завышенной стоимости».

Начато досудебное производство, проведены обыски в офисных и складских помещениях компаний, изъята финансовая документация, по данным ГКНБ, подтверждающая наличие двойной бухгалтерии.